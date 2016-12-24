القبض على 3 ملثمين سرقوا سيارة بالإكراة و4 هاربين من السجون فى السويس

السويس- سيد نون

تمكن رجال مباحث قسم الجناين بالسويس، اليوم السبت، من القبض على لصوص ملثمين سرقوا سيارة بالإكراه، كما تم القبض على 4 هاربين من سجن وادى النطرون، خلال أحدث ثورة 25 يناير.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بشن ضباط مباحث قسم الجناين حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون.

وتمكن النقيب عبدالرحمن أبو الفضل رئيس مباحث قسم الجناين من القبض على ثلاثة لصوص ملثمين سرقوا سيارة ملاكى رقم 42272 بالإكراه داخل منطقة أبوسيال بحى الجناين بعد 24 ساعة فقط من وقوع الجريمة.

كما تمكن رئيس مباحث قسم الجناين من ضبط 4 مساجين هاربين من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 بعد مطاردة المساجين الهاربين داخل حى الجناين بالسويس.