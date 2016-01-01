صرف علاوة 15 % من الأجر الأساسي للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات ومكافأة لنهاية الخدمة ...

سمر العشري

كشفت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، رسمياً، عن موافقة الإدارة التنفيذية، على إقرار العلاوة السنوية لهذا العام بنسبة لا تقل عن 15%، بالإضافة لضم مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الخاص بالإدارة العليا، على صندوق الولاء والانتماء للعاملين، وذلك حتى يتسنى لكل العاملين بالشركة، الاستفادة منها وليست الإدارة العليا فقط .

هذا وقد أصدرت النقابة المستقلة بالشركة المصرية للاتصالات، خلال بيان لها، بأن مؤتمر المنصورة، الذى عقدته النقابة قبل أسبوعين، والذى التفت حوله جموع العاملين بالشركة، والذى أسفر عن تحقيق مطلبين من 6 مطالب، يرى بعض العاملين هي من أهم المطالب الستة على الأقل فى الوقت الحالي، من ضمن الطلبات المطروحة.

كما أشار البيان، بأن النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة، كانت جزءاً من هذا الحراك الذى تتوقع له أن يستمر فى المطالبة بحقوق العاملين وخصوصاً أن ما حدث فى مؤتمر المنصورة الأخير، عمل على وحدة صف العاملين واصطفافهم نحو تحقيق هدفهم، خاصةً وأنهم لا يريدون غير الحصول على مستحقاتهم وحقوقهم، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار .