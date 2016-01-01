سعر الحديد والآسمنت اليوم السبت 24\12\2016 في مصر

شيماء مصطفى

إلى حد ما أستقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر حيث بلغت أسعار الحديد والآسمنت وفقاً لأحدث الاسعار كما يلي:-

أولا:- سعر الحديد

حديد بشاي 9770 جنيه للطن ، حديد عز بلغت أسعاره نحو 10 آلاف جنيه للطن ، حديد العتال بلغت أسعاره نحو 10 آلاف جنيهاً للطن.

كما بلغ حديد المراكبي نحو 9500 جنيه للطن بالنسبة للتاجر وبالنسبة للمستهلك بلغ نحو 9750 جنيه للطن ، وبلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 9450 جنيهاً للطن بالنسبة للتاجر وللمستهلك النهائي بسعر 9700 جنيه للطن.

أما حديد المصريين والمعادي وعطيه والكومي والمراكبي فقد بلغت أسعارهما 9500 جنيه للطن.

ثانياً :- أسعار الآسمنت

فقد بلغت أسعار الأسمنت كما يلي :-

الشركة سعر الطن

الشركة العربية للأسمنت المسلح 725 جنيه

الشركة القومية للأسمنت الفاخر 775 جنيه

أسمنت بورتلاند طرة 775 جنيه

أسمنت سيناء 740 جنيه

مصر بني سويف 765 جنيه

العربية للأسمنت (التحرير) 760 جنيه

أسمنت التعمير 760 جنيه

من الجدير بالذكر بأن أسعار الحديد والاسمنت في مصر حساسة جداً تجاه سعر الدولار وقد تسبب إرتفاع سعر الدولار في البنوك منذ قيام محافظ البنك المركزي طارق عامر بتحرير سعر صرف الجنيه إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت والحديد.