أسعار الذهب اليوم السبت 24\12\2016 في محلات الصاغة في مصر

شيماء مصطفى

أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر عند بداية التعاملات هذا اليوم، ذات الأسعار التي أقفلت عليها بالأمس، فإنه شهدت ساعات بعد الظهيرة تراجعا بمقدار 4 جنيهات عن ساعات الصباح، وعند المساء عاودت أسعار الذهب للارتفاع، حيث ارتفعت ما يقارب 7 جنيه حسب آخر تحديث، وهو أمر طبيعي يتبع للحالة التي تمر بها حركة اسعار الدولار الامريكي في تعاملات البنوك والسوق الموازية.



أسعار الذهب اليوم السبت 24\12\2016 في مصر:

بلغ سعر الذهب بمختلف عياراته­­­­­­­­ في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي: (متوسط سعر الذهب في السوق المصرية)

الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري

عيار 24 709

عيار 22 650

عيار 21 620

عيار 18 531

الاونصة 22,037

الجنيه الذهب 4,960

الكيلو 708,571

سعر المصنعية فى مصر حوالي 30 جنيه مصري للجرام.