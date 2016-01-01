كلاكيت عاشر مرة.. زيادة سعر الزيت والسمن

شيماء مصطفى

للمرة العاشرة في مدة زمنية قصيرة، تزيد أسعار الزيت والسمن بصورة كبيرة، فوفقاً لأسعار السوق الحر، زاد سعر زيت الذرة لتر، من 267 جنيه إلي 291 جنيه، وزيت الذرة 2 لتر من 249,5 جنيه إلي 273 جنيه، وزيت الذرة 3 لتر من 391,25 جنيه إلي 430,25 جنيه.

وبالنسبة لزيت عباد الشمس لتر زاد من 238 جنيه إلي 262 جنيه، زيت عباد 2 لتر من 219,5 جنيه إلي 242 جنيه، وزيت عباد 3 لتر من 328,25 جنيه إلي 367,25 جنيه.

وارتفعت أيضا أسعار السمن، فزادت السمن ( كيلو) من 103.75 جنيه إلي 112,75 جنيه، وسمن 2 كيلو من 135,25 جنيه إلي 147,25 جنيه، وسمن 3 كيلو من 198,75 جنيه إلي 228,75 جنيه.

اسعار السلع الجديدة

تأتي هذه الزيادة بعد زيادة في أسعار الدواجن، فالفراخ البلدي زاد سعرها من 5 إلي 6 جنيهات باختلاف المناطق، أي وصلت إلي 27 جنيه بعد أن كانت 22 جنيه أمس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء زيادة جنية واحد لتصل إلي 24 جنيه بعد أن كانت بـ 23 جنيه، ووصل سعر البط للكيلو إلي 35 جنيه بزيادة 3 جنيهات في الكيلو عن أمس.

وبالفعل تم زيادة أسعار الشاي والجبنة البيضاء وجميع أنواع المنظفات، حيث يصل سعر شاي ليبتون ( ربع كيلو) إلي 22 جنيه، وشاي العروسة ( ربع كيلو) إلي 19 جنيه، الليبتون كان ب ١٨ جنيه والعروسة كان ١٦ جنيه، واريال كان ٣ كيلو للمستهلك بـ ٦٥ جنيه فأصبح اتنين كيلو ونصف الكيلو ب ٧٠ جنيه، ومسحوق غسيل تايد تم تخفيض وزنه من ٣ كيلو إلى ٢.٥ كيلو .

وتأتي هذه الزيادات بسبب توقع وجود زيادة جديدة في سعر الدولار، بالإضافة إلي تطبيق الأسعار الجديدة للدولار الجمركي، بالإضافة إلي الزيادة التي ستفرضها الموانئ علي تكلفة تخزين البضائع حتى يتم الإفراج عنها، وإغلاق العديد من المصانع وما ترتب علي ذلك زيادة الاستيراد من الخارج، وما يتردد من أقاويل من وجود زيادة جديدة في أسعار الوقود، وبالتالي فكل هذه الأسباب ستؤدي إلي زيادة وفرق كبير في الأسعار.