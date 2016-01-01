رئيس هيئة الأركان الأمريكية يتهم إيران بدعم الإرهاب

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد اليوم السبت إن إيران تدعم الإرهاب في المنطقة من خلال الإنفاق على حلفائها وميليشياتها في العراق وسوريا واليمن.

وأضاف دانفورد – ردا على أسئلة 18 سيناتورا أمريكيا بينهم الجمهوري تيد كروز، حول مصير الأرصدة الإيرانية المفرج عنها، وفق ما أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت – أن” إيران استخدمت كافة الأموال المفرج عنها وفق الاتفاق النووي والتي بلغت حتى الآن 1،7 مليار دولار على تقوية ترسانتها العسكرية”.

وأشار إلى أن طهران ما زالت تسعى للحصول على المنظومات الصاروخية الحديثة وتحديث أجهزتها العسكرية المستخدمة، خاصة الطائرات والعوامات.

أ ش أ