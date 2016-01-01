صور| شهادة وفاة الفنان عمر الشريف تكشف ديانته

شيماء مصطفى

عمر الشريف، هو ممثل مصري راحل تمي بالعديد من الأدوار السينمائية التي جعلت منه نجماً لامعاً في سينما هوليود حيث أنه أصبح ممثل عالمي شهير، في حياته الكثير من المواقف التي كتبها التاريخ في قصة حياة الراحل عمر الشريف، وتناقضت الكثير من الأقاويل من حيث ديانته التي أعتبرها الكثيرون ديانة يهودية والبعض يعتقد مسيحية أو أسلامية، ومع شهادة وفاة عمر الشريف سنوضح لكم حقيقة ديانته.



حياة عمر الشريف

عمر الشريف كان أسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب ألتحق بالفن وهو بعمر 23 عاماً أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكانت أول أفلامه هو فيلم صراع في الوادي عام 1955، تزوج من فاتن حمامة بعدما أعلن أسلامه حيث أنه كان يهودي وبعد ما أشتهر عالميا حاول أن يذهب إلي الحرم المكي ولكن كانت المفاجأة.

فيديو نادر لعمر الشريف يعترف بديانته وديانة أولادة وأحفاده

حيث طلب منه المسئول حينها أن يعلن أسلامه فال عمر الشريف أنا مسلم وكان رد المسئول أن يلقي الشهادة حيث أنه لا يعلم أذا كان أعلن أسلامه ليتزوج أم لا وهنا قرر الفنان الراحل عمر الشريف أن يعلن أسلامه أمام المسئول السعودي والأصدقاء الحاضرين لهذا الموقف.

كانت هذه صوره من شهادة وفاة الراحل عمر الشريف التي تدل علي أسلامه وأنه توفي مسلم، وتوفي عمر الشريف في 10 يوليو 2015 مع صراع مع مرض الزهايمر.