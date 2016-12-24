إريك ترامب يعلق عمليات مؤسسته الخيرية.. والسبب!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إريك ترامب Eric Trump إبن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump سيعلق عمليات مؤسسته الخيرية خوفاً من أن ينظر البعض إلى المتبرعين على أنهم يسعون للتقرب من العائلة.

وأضافت الصحيفة أن إريك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس:"لن يتم تلقي أموال جديدة في الحساب المصرفي لمؤسسة إيرك ترامب".

وكان إريك قد واجه انتقادات عدة بعد أن نظمت مؤسسته مزاداً إلكترونياً عرضت فيه على الفائز فرصة احتساء فنجان من القهوة مع شقيقته إيفانكا Ivanka.

وقالت "نيويورك تايمز" إن قيمة العروض تجاوزت 72 ألف دولار، وإن أكبر المتقدمين أناس يسعون للتأثير على سياسة دونالد ترامب.

وألغت المؤسسة التي تتبرع بمعظم ما تجمعه من مال لمستشفى سانت جود البحثي للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي المزاد يوم الجمعة.

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