هؤلاء النجوم في خانة السرقات والخطف والشائعات والمحاكم في العام 2016

الرياض- وليد عنتر

انتقلت العديد من المشاكل بين الفنانين من ساحات الحوار في كواليس الوسط الفني أو حتى وسائل الإعلام إلى ساحات القضاء بالمحاكم، كما حفل عام 2016 أيضاً بالكثير من الشائعات التي طالت العديد من النجوم.

وكان اللافت هذا العام تعرض عدد من النجوم للاستهداف بعمليات سطو وخطف واعتداء مسلّح ، ومنهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تعرضت للخطف في باريس وكذلك الفنانة أحلام، وأيضاً الفنانة اللبنانية ميريام كلينك تعرضت لاعتداء مسلح في ألمانيا، وتعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لمحاولة اغتيال أثناء تواجدها بمهرجان الخرطوم للأفلام بالعاصمة السودانية، فيما نجت الفنانة المصرية بشرى بأعجوبة من حادث سطو مسلح على الطريق الدائري بالقاهرة، وهو ما تعرض إليه أيضاً الفنان المصري ياسر فرج في ذات المكان تقريباً وتمت سرقة متعلقاته الشخصية وسيارته.

كما تم إلقاء القبض على عدد من الفنانين لأسباب متباينة، فقد ألقي القبض على المطرب المغربي سعد المجرد ومحاكمته في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي في الوقت الذي أسقطت امرأة أمريكية الاتهامات التي وجهتها لسعد سابقاً بالضرب والاعتداء الجنسي عام 2010، وأيضاً تم القبض على المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم وشريكه العراقي وحبسهما على ذمة قضية غسل أموال وجلب وتصنيع والاتجار بمؤثرات عقلية والتهريب الجمركي، وتعرض الفنانة المصرية ميريهان حسين لأزمة وتم ضبطها واحتجازها في قسم للشرطة بالقاهرة بعد اختراقها لكمين ومشكلتها مع أحد الضباط، وتم إيقاف الفنان اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة قبل توجهه إلى بيروت من قبل سلطات المطار لعثورهم بحوزته على مبلغ 50 ألف دولار بما يخالف القانون، وتم القبض على الفنانة المصرية غادة إبراهيم بتهمة إدارة شقة الدعارة ولازالت القضية تنظر في المحاكم، فيما واجه الممثل المصري محمد نجاتي أزمة احتجاز في مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمان بعد اتهامه بالإساءة إلى الأردن.

ومن أروقة المحاكم فيما يتعلق بالفنانين هذا العام، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم حبس الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ستّة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 دينار كويتي لوقف التنفيذ وقضت مجدداً لها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من الفنان الكويتي طارق العلي في اتهامه للشعيبي بالإساءة له، وقررت محكمة جنح مدينة نصر أول درجة حبس الفنان المصري أحمد عز 3 سنوات غيابياً وكفالة 15 ألف جنيه بتهمة السب والقذف والتشهير بالفنانة المصرية زينة، ورفعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي شكوى قضائية في لبنان ضد شقيقتها رولا يموت اتهمتها فيها بالسب القدح والتشهير، وصدر حكم من محكمة مصرية برفض الدعوى المقامة من شركة «روتانا» ضد الفنان المصري عمرو دياب، فيما رفعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي دعوى قضائية ضد طليقها جيسكار أبي نادر بتغريمه مبلغ 50 مليون ليرة مقابل كل إطلالة إعلامية يتعرض خلالها لها، وأدانت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة الفنان الأردني منذر رياحنة بتهمة النصب على شركة إنتاج وقضت بحبسه 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

ومثل كل عام خلال السنوات الأخيرة كانت شائعة وفاة الفنانين هي الأكثر انتشاراً في وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، فتكرر خبر وفاة الفنان الكبير أبو بكر سالم، وتكررت شائعة وفاة الإعلامي السعودي محمد الشهري، وتردد خبر وفاة المطرب اللبناني جورج وسوف، وانتشرت الشائعات عن وفاة الفنان السوري دريد لحام إثر أزمة صحية مفاجئة، وخرجت شائعة حول وفاة الفنان المصري محمود ياسين، وأشيع خبر وفاة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وأسرتها بحادث سير كبير، وتردد خبر وفاة الفنانة المصرية نبيلة عبيد، وكذلك خبر وفاة الفنان السوري حسام تحسين بيك إثر نوبة قلبية.

وضمن شائعات الارتباط والطلاق الفني، ترددت شائعة ارتباط الفنانة المصرية مي عز الدين برجل الأعمال المصري أبو هشيمة طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وانتشر خبر عن زواج سري وحمل للفنانة اللبنانية إليسا، وزواج الفنانة لطيفة التونسية من المطرب العراقي كاظم الساهر، وزواج الفنانة السورية مديحة كنيفاتي من رجل أعمال سوري ومغادرتها دمشق، كما ترددت شائعة عن قرب انفصال الفنان اللبناني وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة، وطلاق المذيعة الكويتية حليمة بولند على خلفية واقعة التحرش التي تعرضت لها في لندن، وطلاق الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم من زوجها المصري، وأيضاً انفصال الفنانة سلاف فواخرجي عن زوجها الفنان السوري وائل رمضان، وطلاق الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من زوجها اللبناني طوني مخايل.