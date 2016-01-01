«غدًا..إعادة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث عنف «الأزهر

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، غدًا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل ، حكمها بإعادة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث العنف التى وقعت بجامعة الأزهر فى أكتوبر 2013 .

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو 2014، بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين، والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.