الرئيس السيسي يهنئ المسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى المسيحيين المصريين وكافة مسيحيّ العالم الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر، معرباً عن أطيب أمنياته لهم ولذويهم.

وقالت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على “فيس بوك ” إنه مع إشراقة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، رمز المحبة والسلام، فإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يجمع الإنسانية بأسرها على كلمة سواء، ترتكز إلى قيم التسامح والتراحم والسلام التي حملتها رسالة السيد المسيح عليه السلام، وأن تضمنا جميعًا هذه القيم الروحية النبيلة لتعزيز سعينا المشترك، صفًا واحدًا، نحو تحقيق الاستقرار والأمان والتقدم في مصر والعالم أجمع”.