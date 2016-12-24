أخبار الأهلي اليوم 24/12/2016..غياب باسم على عن القمة 113

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادى الأهلى اليوم السبت 24/12/2016 أبرزها غياب باسم علي ظهير أيمن الفريق عن القمة 113 أمام الزمالك يوم الخميس المقبل للإصابة.

الأهلي يفقد باسم على أمام الزمالك بسبب "تمزق الركبة"

تأكد غياب باسم على ظهير أيمن فريق الأهلي عن مباراة الزمالك المُقرر لها الخميس المقبل، فى ختام منافسات الدور الأول للدورى.

وجاء غياب باسم بعدما اشتكى من تمزق فى الرباط الداخلى للركبة كشفت عنه الفحوصات الطبية الدقيقة التى خضع لها خلال الساعات الماضية.

وأكد الجهاز الطبى للفريق أن اللاعب سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعى وتأهيل ولن يتمكن من اللحاق بمباراة الزمالك المقرر لها الخميس القادم فى مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلي يطالب تيانجين الصينى بتسديد 3 ملايين دولار من صفقة إيفونا

أرسل الأهلى خطاباً رسمياً إلى نادى تيانجين الصينى أول أمس، الخميس، طلب فيه سرعة دفع القسط المتبقى من صفقة انتقال الجابونى ماليك إيفونا الصيف الماضى.

كان إيفونا قد انتقل للنادى الصينى منتصف يوليو الماضى مقابل 8 ملايين دولار حصل منها الأهلى على 5 ملايين كدفعة أولى، وتم الاتفاق على سداد الـ3 ملايين الأخرى منتصف ديسمبر الجارى غير أن النادى الصينى لم يقم بتحويل المبلغ حتى الآن.

الاختبار الطبى يحدد مصير أحمد حجازى من اللعب أمام الزمالك

يخضع أحمد حجازى مدافع الأهلي لاختبار طبى خلال تدريبات الفريق اليوم، السبت، وغداً من أجل تحديد موقفه من مباراة الزمالك المُقرر لها الخميس المقبل، فى ختام منافسات الدور الأول للدورى.

كان أحمد حجازى قد غاب عن تدريبات الفريق الماضية بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة سموحة يوم 8 ديسمبر الجارى بالجولة الـ14 للدورى.

حسام البدرى يؤجل حسم "الإعارات" بسبب القمة

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، تأجيل حسم ملف اللاعبين الشباب المطلوبين للإعارة فى أندية طنطا والنصر للتعدين إلى ما بعد مباراة الزمالك يوم الخميس القادم فى ختام الدور الأول للدورى الممتاز.

كان نادى طنطا قد طلب ثنائى فريق الشباب بالأهلى مواليد 97 حسام الدين وعمرو السعداوى، فيما طلب نادى النصر للتعدين استعارة ثلاثى الفريق ذاته، هشام شعبان، كريم يحيى ومصطفى الفرماوى المعار لنادى مصر المقاصة والذى يستعد لفسخ عقده فى شهر يناير.

حسام غالى يغيب عن مران الأهلي قبل القمة

تغيب حسام غالى لاعب وسط النادى الأهلي عن مران فريقه المقام حاليا باستاد التتش، استعدادا لمباراة القمة المقرر لها الخميس المقبل، فى الدورى العام أمام الزمالك بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحصل حسام غالى على إذن من الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى بالغياب عن مران الفريق اليوم لظروف خاصة.