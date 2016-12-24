ميدو وكينيث يقودان هجوم الشرقية أمام الزمالك

كتبت آمال عزت

أعلن منير عقيلة المدير الفنى للشرقية، تشكيل فريقه الذى سيواجه الزمالك، على استاد بتروسبورت، مساء اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وشهد تشكيل الشرقية تغييرات بالجملة حيث دفع عقيلة بكلا من على دياب ومحمود إسماعيل "رامبو" منذ البداية فيماوضع يايا تراورى وأحمد عادل على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الشرقية كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: حازم شعيب - فاورقا - المعتصم سالم - محمد سمير

خط الوسط: سمير فوزي - محمود إسماعيل "رامبو" - حسام حسن - علي دياب

خط الهجوم: محمد عبد الحميد "ميدو" - كينيث.

أما البدلاء:

"محمد مختار - أحمد عادل - يايا تراوري - عصام عادل - محمود خالد "شيكا" - مصطفى "عفرتو" - علي عفيفي".