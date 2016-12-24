بالصور..”نجوم إف.إم” تقيم حفلها السنوى وتكرم مذيعيها

كتبت- إنجي لطفي

أقامت إذاعة “نجوم إف.إم” حفلها السنوى، وسط حضور العاملين بها، من أجل الاحتفال بنهاية عام 2016، والاستعداد لاستقبال العام الجديد، ودائمًا ما يغلب على الحفل طابع “التنكر” وهى العادة التى يحرص عليها العاملون سنويًا، حيث يحاول كل فرد فى تقمص شخصية، وذلك فى حضور لجنة تحكيم مصغرة من أجل اختيار أفضل شخصية قامت بالتنكر ويتم منحه مكافأة خاصة.

وكان على رأس حضور الحفل، أيمن سالم الرئيس التنفيذى، وهالة حجازى العضو المنتدب، وميادة سويلم رئيسة إدارة الحسابات، إضافة إلى المذيعين مثل رامى محسن، وأسامة منير، وإيهاب صالح، ومروان قدرى، وخالد عليش وهند رضا، ومريم أمين وتامر بشير، بينما قدم الحفل الإعلامى شريف مدكور.

وكونت لجنة التحكيم من 4 أشخاص وهم النجمة شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب ورامى جمال بصفتهم من مطربى شركة “نجوم ريكوردز” التابعة للإذاعة وشارك كحكم رابع كريم الحميدى، فيما تغيب الفنان محمد حماقى عن التواجد بسبب ارتباطاته الفنية.

وفى بداية الحفل تحدث أيمن سالم عن خطة إذاعة “نجوم إف.إم” خلال العام المقبل، وذلك بعدما حافظت الإذاعة على وجودها كرقم واحد فى مصر طوال السنوات الماضية، معلنًا عن الانتقال من مرحلة المحلية إلى العالمية وأن يكون نطاق الإذاعة أكبر فيما بعد، وذلك يتم حاليًا وفقًا للدراسة موضوعة بشكل محكم، وهو هدف الإذاعة وظهر ذلك حينما تم تنفيذ خطوة التلفزيون “نجوم TV”.

كما قام أيمن سالم بعد ذلك بتكريم عدد من العاملين فى الإذاعة وتحديدًا الذين عاصروا بدايات “نجوم إف.إم” عام 2002، واصفهم ب “شركاء نجاح”، مثل أسامة منير، ورامى محسن، وجيهان عبد الله، وأكرم حسنى، ويوسف الحسينى، وكريم الحميدى، مروان قدرى، وإيهاب صالح، وبهاء منير، ومجدى الأمير.

وشهد الحفل الظهور الأول لزهرة رامى مع مذيعى “نجوم إف.إم”، وذلك بعدما انضمت مؤخرا لقائمة مذيعيها، ومن المقرر أن تشارك فى تقديم برنامج “عيش صباحك” بجانب مروان قدرى، وأيضا ستقدم برنامج “قعدة مزيكا”.

واختتم الحفل بتقديم العاملين فى إذاعة “نجوم إف.إم” الأشكال التنكرية المتنوعة ما بين تقمص هشام عباس، وناصر الدسوقى، وشجرة الكريسماس، وغيرهم.