"ساو باولو" وجهة سياحية متعدّدة الثقافات

للراغبين في قضاء رحلة سياحيّة بأمريكا الجنوبية، "سيدتي. نت" ينصح بزيارة مدينة "ساو باولو" البرازيليّة. لطالما استقطبت هذه المدينة عددًا كبيرًا من المهاجرين من جميع أنحاء العالم، ما انعكس على ثقافتها المحمّلة بتأثيرات برتغاليّة وإسبانيّة وألمانيّة وأفريقيّة ويابانيّة وعربيّة.

تشمل عناوين السياحة الأبرز، في "ساو باولو":

| متحف "ساو باولو" للفنون: هو يمثّل أحد المتاحف الفنيّة الأبرز في القارة، ويعرض أعمال الفنّانين العائدة إلى منتصف القرن العشرين، ولا سيما رينوار وفان جوخ وماتيس ومانيه وبيكاسو وميرو، فضلًا عن التشكيليين البرازيليين المعاصرين، بما في ذلك بورتيناري ودي كافالكانتي، جنبًا إلى جنب مع 73 منحوتة برونزية. يجمع مبنى المتحف بين الطرز الكلاسيكيّة والمعاصرة، وفي ساحته تُنظّم سوق التحف كلّ أحد، فضلًا عن الحفلات على مدار السنة.

| مسرح المدينة: هو مركز ضخم للفنون المسرحيّة في أمريكا الجنوبيّة؛ كان استضاف مغنّين وراقصين وموسيقيين ذائعي الصيت، كرودولف نورييف وتيتا روفو وإنريكو كاروسو وماريا كالاس وأرتورو توسكانيني وهيتور فيلا لوبوس وميخائيل باريشنيكوف. يعدّ المسرح موطنًا لأوركسترا "ساو باولو" السيمفونية، وكورال يريكو (جوقة الشعر الغنائي) وفرقة الباليه الوطنيّة.وكان صمّمه المهندس راموس دي أزيفيدو بناءه، بالاعتماد على مزيج انتقائي من الفن الحديث وعصر النهضة الإيطاليّة.

| "إبيرابويرا بارك": صمّم مهندس المناظر الطبيعية روبرتو بورل ماركس هذا المكان. أمّا المباني فيه فتحمل توقيع العالمي أوسكار نيماير. يحفل هذا المجمّع بالمساحات الخضراء والآثار والمتاحف والملاعب والمتنزهات والبحيرات. وتعتبر قاعة "أويديتوريو إبيرابويرا" للموسيقى فيه واحدة من قاعات الحفلات الأهمّ في المدينة، فضلًا عن متحف الفن الشعبي، الذي يعرض نماذج طائرات في الطبقة الأرضيّة منه.