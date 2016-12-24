بالصور: كايت ميدلتون في أجمل اطلالاتها لـ عام 2016

مهما اختلف النقاد وخبراء الموضة على أناقة دوقة كامبريدج "كايت ميدلتون" Kate Middleton تبقَ واحدة من أكثر النساء أناقة حول العالم، وإطلالاتها هي الأكثر رقياً بالرغم من كلاسيكيتها. وعام 2016، سجل لها أجمل الإطلالات وأكثرها روعة. وفي حصاد العام، جمعنا لك بالصور أبرز هذه الإطلالات.

ركزت "كايت ميدلتون" Kate Middleton في خياراتها هذا العام على التصاميم التقليدية ، إذ أطلت ولأكثر من مرة في التيورات الناعمة المؤلفة من تنورة متوسطة الطول وجاكيت بليزر، كما انتقت أجمل تصاميم المعاطف التي أكملت إطلالاتها بها بالقبعات اللافتة، وشاهدناها أيضاً في فساتين الكوكتيل الناعمة، وفي فساتين السهرة المميزة، وأغلب خياراتها كانت من دور أزياء بريطانية من أمثال: "اردم" Erdem، "تيمبرلي لندن" Temperley London، "جيني باكهام" Jenny Packham وغيرها، كما اختارت أيضاً، ولأكثر من مرة، من دار الأزياء الإيطالية "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana.

شاهدي معنا بالصور أجمل وأبرز إطلالات دوقة كامبريدج "كايت ميدلتون" Kate Middleton في عام 2016، واختاري الإطلالة المفضلة بالنسبة لك.