السعودية تثمن تبنى مجلس الأمن قرارا ضد الاستيطان الإسرائيلى

الرياض (أ ش أ)

ثمنت وزارة الخارجية السعودية، تبنى مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذى يدين الاستيطان الإسرائيلى، ويطالب بوقفه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأوضح مصدر مسئول بالوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن "القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وعبر المصدر عن أمل المملكة السعودية بأن يسهم القرار فى إحياء عملية السلام فى المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.