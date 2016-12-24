مواليد شهر 12 ميلادي من برج القوس

مواليد 23 نوفمبر إلى 22 ديسمبر، هم من برج القوس، فهم عاشقون للحريَّة، ودودون وخفيفو الظل، أمينون ومستقيمون، عقلانيون وفلسفيون.



وللتعرف أكثر إلى صفات طفل برج القوس التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:

النقاط الإيجابيَّة لشخصيته:

- متفائل، مخلص، محب.

ـ المدرسة متعته وسوف يتعلم سريعاً.

- يحب لفت الأنظار وإدخال البهجة إلى قلوب المحيطين به .

- اجتماعي يعشق الاحتكاك بالناس على اختلاف أعمارهم.

- فضولي كثير الأسئلة لمعرفة كل شيء من دون استـثـناء.

- يحب الطبيعة والهواء الطلق والرياضة، والصيد.

- ثقة الطفل القوس وإخلاصه ووفاؤه لا تعرف حدوداً.

- أفضل أمنياته الحصول على ثـقة أهله.

- لا تحاول أن تخدع طفلك القوس بعبارات غير منطقيَّة؛ لأنَّها لا تنطلي عليه.

- هو من أكثر الأطفال إخلاصاً وأمانة ونزاهة، إلا أنَّه يتوقع نفس الشيء في المقابل.

- يعشق الطفل القوس الألعاب والرياضة وتستمتع البنات باللعب الخشن تماماً مثل الأولاد.

- إذا أهمل أو تـرك وحده أخذ حالاً في البكاء للتعبير عن احتجاجه أو اندفع وراء أي صوت أو رائحة تدل على وجود بشر.

نقاط لا بد من الانتباه إليها:

- وضعه في مدرسة داخليَّة أو أرساله إلى بلد ما للدِّراسة قد تمرُّ الأيام من دون أن يرسل كلمة إلى أهله يطمئنهم بها على نفسه.

- يتعلــق بمدرسته، وينجح في دراسته بفضل ذكائه، يطرح العديد من الأسئلة ما يجعله أكثر استيعاباً من غيره.

- يستحق في الواقع اهتمام المعلم المرن وصاحب الخيال الخصب، ومتى وجد هذا أظهر مواهب عظيمة مقرونة بأفضل الصفات كالصدق والاستقامة والأمانة.

- إذا ارتكب بعض الأخطاء والهفوات المقصودة فيكون ذلك بمثابة الرد على سوء معاملة الآخرين له وعدم ثـقتهم به.

- يميل إلى الكرم والتبذير أحياناً. لذا من واجب أهله تعويده منذ الصغر على الاعتدال والسير وفقاً لميزانيَّة محدَّدة.

-يجب تعويده احترام ومراعاة شعور الآخرين، وعدم جرحهم بصراحته الفطريَّة.

- الأطفال القوس أرواح حرَّة يكرهون القيود. لذلك ينبغي ألا نضع أمامه قيوداً وشروطاً.

اللون الذي لا بد من وجوده في خزانة ملابسه:

- يفضل اختيار الألوان التي تساعده على الاسترخاء والهدوء وصفاء الذهن، والتي تزيد من صفاته الإيجابيَّة والتخفيف من صفاته السلبيَّة، وذلك يتوفر بالألوان الباردة.

أما الألوان التي من الأفضل أن تكون في غرفته:

يفضل اختيار الألوان الهادئة والمشرقة لكي تساعده على الخيال.

ينجح بمجال:

- معلم وفيلسوف بالفطرة.

- يعمل في المجالات التي تتطلب التنقل المستمر.

- ينجح في أن يكون موسيقيًا أو مدرّبًا رياضياً.

- يناسبه العمل في القانون، السياسة، الخدمات العامَّة، الإدارة الاجتماعيَّة، العلاقات العامة والإعلان.