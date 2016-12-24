تأخر الدورة الشهرية بعد الولادة.. ما أسبابه؟

عندما يمر عامان على ولادتك، ولم تأتك الدورة الشهرية، هل هذا عادي؟ د. عدلي الحاج استشاري النساء والولادة، يجيب على سؤالك.

ربما تتناولين حبوب منع الحمل باستمرار بمجرد انتهائك من فترة النفاس، وهذا خطأ، فالموعد الطبيعي لعودة الدورة الشهرية بعد الولادة لأول مرة هي فترة من 6_ 8 أسابيع بعد الولادة، وعليك إجراء فحص للهرمونات؛ لأن ارتفاع هرمون الحليب يمنع الحمل الجديد.

واعلمي أن فترة نوم الطفل الطويلة خلال الليل وقلة الرضاعة قد تعيد الدورة الشهرية بعد الولادة بسنة، فاستشيري طبيبك بعد فطام الطفل وعدم حدوث حمل جديد.