النيابة: 7 أشخاص قتلوا شاب "السلام" بخرطوش لمنعهم من معاكسة الفتيات

كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تلقت النيابة إخطارًا أول أمس الخميس بالعثور على شاب مقتولاً بعد نشوب مشاجرة بينه وبين المتهمين بسبب دفاعه عن إحدى الفتيات بعد أن قام المتهمين بمعاكستها.

وتبين من تحقيقات المستشار محمد الجرف وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، أن ليلة وقوع الجريمة تزامن تواجد المجنى عليه "أحمد حسين"، عاطل، أمام إحدى مدارس الفتيات بمدينة السلام، ونشبت بينه وبين المتهم الرئيسى بالواقعة "أحمد.م" عامل ألومنيوم وتبين أنه تاجر أسلحة، بعد أن قام المتهم بمعاكسة عدد من الفتيات أمام المدرسة.

وكشفت أقوال المتهم الأول أمام النيابة، عن أن المجنى عليه قام بالاعتداء على المتهم مستخدمًا "مطواة" وأحدث له إصابات فى قدميه، وعلى أثرها نقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبعد خروجه من المستشفى، بيت النية بالاتفاق مع 6 آخرين من زملائه للانتقام من المجنى عليه.

وتابع المتهم أنه حضر بمشاركة زملائه من أجل ذلك 2 فرد خرطوش، وبندقية آلى، و2 "كرباج" سودانى، وذهبوا إلى نفس مكان المشاجرة أمام المدرسة واعتدوا على المجنى عليه وصوبوا تجاه طلقة نارية أودت بحياته، ثم أطلقوا عددًا من الأعيرة النارية فى الهواء ابتهاجًا بعد الثأر منه.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها القتل العمد وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات، لاعتدائهم على القوة المكلفة بضبطهم، وتسلمت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، كما صرحت لتشريح الجثة ودفنها، وتستمع النيابة فى الوقت الراهن لأقوال أهلية المجنى عليه والده ووالدته وعدد من أشقائه، للوقوف على ملابسات الحادث.