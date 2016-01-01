بالأسماء..حبس 19 ضابط وشرطي وبراءة 3 من قوة تأمين سجن المستقبل في قضية الهروب

قضت محكمة جنح مركز أبوصوير بالإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود مجدي، بالحكم بالحبس ما بين عام وحتى ثلاثة أعوام على 19 ضابط وشرطي من قوة تأمين سجن المستقبل فيما برأت المحكمة 3 من رجال الشرطة من التهم المنسوبة إليهم، في واقعة هروب 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من داخل السجن والتي وقعت أحداثها في أكتوبر الماضي .

وجاء الحكم بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه على مأمور سجن المستقبل والمتهمين الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر .كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع الشغل وكفالة 1000 جنيه على المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر والواحد والعشرين.

كما قررت المحكمة إيقاف الحبس لمدة ثلاثة سنوات على المتهمين الثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر . كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين السادس عشر والتاسع عشر والعشرين من التهم المنسوبة إليهم

> وكانت النيابة العامة وجهت لضباط الشرطة والأفراد المتهمين في القضية اتهامات بالإهمال والإخلال في وظائف عملهم بتأمين السجن مما تسبب في هروب عدة سجناء شديدي الخطورة باستخدام الأسلحة الآلية، منهم 4 متهمين من جماعة أنصار بيت المقدس، و جنائيين، وتسبب الهروب في استشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبو صوير بطلق نارى فى الرأس والذي كان ضمن القوة الأمنية الملاحقة للهاربين ومواطن وإصابة فرد شرطة من قوة تأمين السجن.

واستمعت هيئة المحكمة على مدار الجلستين الماضيتين إلى طلبات الدفاع التي تضمنت إرفاق تقارير تفقد قيادات وزارة الداخلية للسجن خلال 2015 و2016، وضم توصيات التقارير الأمنية في هذا الشأن، وطالب الدفاع استدعاء الرائد محمد النجار ومناقشته كونه شاهد علي هذه الوقائع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأسلحة الآلية والذخيرة دخلت إلى المتهمين الهاربين داخل حقيبة زيارة عن طريق أحد أقارب المتهم عوض الله موسى، الذى ألقى القبض عليه فور هروبه خلال الملاحقة الأمنية والمتهمين عقب الواقعة، والذي أخفى السلاح حتى تمكن بمساعدة متهمين آخرين من تنفيذ مخطط الهروب، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط المتهم الهارب أحمد يونس والمحبوس على ذمة قضايا قتل وسرقة بالإكراه، أثناء وجوده بمنزل أحد أقاربه والمجاور ببلبيس.

كان سجن المستقبل قد شهد في أكتوبر الماضي، هروب 6 متهمين منهم 2 متهمين فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وسطو مسلح و4 متهمين من أنصار بيت المقدس المتهمين بتهريب الأسلحة إلى سيناء مستخدمين أسلحة آلية تم تهريبها إليهم داخل السجن وأثناء فرارهم أطلقوا النيران على القوة الأمنية الملاحقة لهم مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومواطن وإصابة 2 من رجال الشرطة .