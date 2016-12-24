هزاع بن زايد : مبادرات عام الخير ستدهش العالم

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن تجربة الإمارات في نشر ثقافة الخير تجربة راسخة ،أرسى زايد أركانها ، مشيرا سموه إلى أن مبادرات عام الخير ستدهش العالم وتسهم في تضميد الجراح وتخفيف الآلام.

وقال سموه في حسابه على تويتر "رجل الخير يعلن 2017 عام الخير كما كانت تجربة الإمارات رائدة في عام القراءة فمبادرات عام الخير ستدهش العالم وتسهم في تضميد جراح وتخفيف آلام".

وأضاف"تجربة الإمارات في نشر ثقافة الخير تجربة متأصلة راسخة... أرسى زايد أركانها وبجهود قادة الدولة وشعبها الخيّر سيكون 2017 فارقا في أعمال الخير".

ودون سموه "في عام الخير دعوة لابدّ منها إلى أن يكون الخير أولاً في النفوس والقلوب والعقول.. فالمحبة هي مبتدأ كل خير والتسامح هو منتهى كلّ عطاء".

وقال "للقطاع الخاص دور مهم في إطلاق المبادرات في عام الخير ... فالمشاركة المجتمعية والتطوعية أساس وواجب مشترك بين الجميع."

وأضاف سموه "أدام الله الخير على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها.. أنتم أهل الخير حقا وفعلا كما وصفكم رئيس الدولة الشيخ خليفة حفظه الله".