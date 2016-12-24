الداخلية: إحباط تهريب عقاقير كبتاجون المخدر بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت طردا بداخله كمية من عقاقير الكبتاجون المخدرة قبل تهريبها عبر مطار القاهرة الدولى إلى إحدى الدول العربية.

كانت معلومات تلقتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام "محمد س.ع" ومقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية –بتصدير طرود بريدية عن طريق إحدى الشركات إلى إحدى الدول العربية مخفاة بداخلها أقراص الكبتاجون المخدرة حيث يقوم بتضليل السلطات بإستخدام أجهزة ومعدات وسائل فنية يصعب إكتشافها دون فكها، وأنه أعد شحنة مخبأ داخل طرد يحتوى على موتور مياه بداخله كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة وذلك لإرسالها إلى إحدى الدول العربية لأحد الأشخاص يدعى " عبدالفتاح س.ع ".

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى والسطات الجمركية تم ضبط الطرد وبتفتيشه عثر بداخله على كمية من عقار الكبتاجون المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .