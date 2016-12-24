مباراة الزمالك والشرقية.. دقيقة حداد وشارات سوداء على روح الراحل "بدر حداد"

كتب أحمد توفيق

طلب مسئولو نادى الزمالك، الوقوف دقيقة حداد خلال مباراة الفريق اليوم، أمام الشرقية ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، على روح بدر حداد نجم القلعة البيضاء الأسبق الذى وافته المنيه اليوم.

كما سيرتدى لاعبو الزمالك الشارات السوداء أمام فريق الشرقية حدادا، على رحيل أحد نجوم الفريق الأبيض عبر تاريخه ومكتشف العديد من المواهب الزملكاوية.

وكان بدر حداد أحد أشهر مدربى نادى الزمالك على مر التاريخ خاصة فى قطاع الناشئين وكان سببا فى اكتشاف العديد من المواهب الكبيرة على رأسها الثعلب الصغير حازم إمام وسامى الشيشينى وأمير عبد العزيز ومدحت عبد الهادى ومعتمد جمال وعبد الواحد السيد.