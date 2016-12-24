الاختبار الطبى يحدد مصير أحمد حجازى من اللعب أمام الزمالك

كتب فتحى الشافعى

يخضع أحمد حجازى مدافع الأهلي لاختبار طبى خلال تدريبات الفريق اليوم، السبت، وغداً من أجل تحديد موقفه من مباراة الزمالك المُقرر لها الخميس المقبل، فى ختام منافسات الدور الأول للدورى.

كان أحمد حجازى قد غاب عن تدريبات الفريق الماضية بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة سموحة يوم 8 ديسمبر الجارى بالجولة الـ14 للدورى.

ويواصل أحمد حجازى تدريباته التأهيلية فى إطار برنامج التأهيل الذى يخضع له للعلاج من الإصابة التى يعانى منها بشد فى العضلة الخلفية، وسيُحدد الاختبار الطبى موقف اللاعب من مباراة القمة.