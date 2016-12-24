وزير التعليم العالى: عرض قانون تنظيم الجامعات للحوار خلال أيام

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، على رأسها قانون تنظيم الجامعات، مؤكدًا أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة منها مناقشة اتحادات الطلاب واستعجال اللائحة الطلابية خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير التعليم العالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما أشيع حول إقرار قانون تنظيم الجامعات أمر غير صحيح، لافتا إلى أنه جارى العمل على إعداده وسيتم طرحة للحوار والمناقشة خلال أيام، موضحًا أن القانون لم يتم الموافقة حتى الآن.

وأشار إلى أنه يسعى إلى ضمان الجودة والحقوق، وأن القانون لم يصدر بعد وأن الأمور التى أثيرت فى الأيام الاخيرة على المجلس الأعلى كلها غير صحيحة.

جاء ذلك على خلفية الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للجامعات، والمنعقدة بجامعة المنوفية، والتى دعا إليها الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،على هامش زيارته لجامعة المنوفية، والمشاركة فى احتفالات الجامعة بعيدها السنوى، بحضور جميع رؤساء الجامعات، لمناقشة بعض الموضوعات المهمة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة بعض الموضوعات، التى لم تستكمل من الجلسة الماضية، بسبب عدم حضور الوزير، وعدد من الموضوعات، على رأسها قانون التعليم العالى الجامعة.