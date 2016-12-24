مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 24 بينهم 6 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 24 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 2 من سوهاج و 1 من الغربية و1 من كفر الشيخ و 1من اسيوط و 4 من المنيا و 6 من الشرقية و 3 من الفيوم و 6 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.