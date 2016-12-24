وزير التموين: بدء تنقية بطاقات التموين يناير المقبل

المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

أكد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، أنه سيتم بدء تنقية بطاقات التموين بداية من شهر يناير المقبل، عن طريق لجنة مكونة من 6 وزارات، وذلك لمعرفة من هو المستحق للدعم وغير المستحق، موضحًا أنه سيتم رفع الدعم عن غير المستحقين من متوفين والمسافرين خارج البلاد على الفور، بالإضافة الى تطبيق غرامات على البطاقات التى بها افراد متوفين أو مسافرين خارج البلاد عقب انتهاء الفترة المحددة لهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الوزير يرافقه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لافتتاح تطوير سلندرات بمطاحن شبين الكوم.

وأضاف، أن ما يقال عن قلة الدعم المقدم من وزارة التموين ليس له اساس من الصحة، مؤكدا ان الدعم زاد بنسبة 30٪ حيث ارتفع من 41 مليار الى 49 مليار، وهذا دليل واضح على زيادة الدعم، بالاضافة إلى زيادة الدعم المقدم للفرد من 18 جنيها الى 21 جنيها تموينًا بالإضافة إلى فارق الخبز.