الأرصاد: طقس شتوى بارد ممطر حتى نهاية الأسبوع.. وتحذيرات من الشبورة

كتب محمد محسوب

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث ستسقط الأمطار ما بين المتوسطة وخفيفة الشدة المتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وتمتد حتى شمال الصعيد .

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الأمطار على السواحل الشمالية بلغت ذروتها اليوم وستستمر حتى غدا وستستمر ايضا حتى نهاية الاسبوع .

وأشار عبد العال، إلى أن الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى سيكون شتوى بارد شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذر عبد العال، من الشبورة المائية فى الصباح وخاصة بعد سقوط الأمطار، مؤكدًا أنها ستكون كثيفة وخاصة المناطق المجاورة للمزروعات أو المسطحات المائية، مضيفًا أن الهيئة ستقوم بإبلاغ مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية أولا بأول بآخر التوقعات بالنسبة للأحوال الجوية، كما تبلغ كافة المحافظات أيضًا لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار محذرًا المحافظات المعنية بسوء حالة الطقس.