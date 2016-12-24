وزير التنمية المحلية من البحيرة: توحيد الشباب ضرورة للانطلاق نحو المستقبل

البحيرة – ناصر جودة وجمال أبو الفضل

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على ضرورة توحيد صفوف الشباب ونبذ الخلافات، للنهوض بالبلاد والانطلاق نحو المستقبل، مضيفًا أن الدستور المصرى كفل حق الشباب فى المشاركة بالمحليات بعد النص الواضح على الترشيح بنسبة 25% من المحليات .

وطالب وزير التنمية المحلية الشباب بتنمية مهارتهم وقدرتهم المعرفية للقدرة على المنافسة الدولية والمحلية، جاء ذلك خلال مؤتمر البحيرة الأول للشباب الذى عقد بمجمع دمنهور الثقافى تحت شعار (شارك - إبدع – انطلق).

يأتى المؤتمر تنفيذاً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبار عام 2016 عاما للشباب وإيمانا بدورهم وتشجيعهم للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإبداع فى جميع المجالات.

شارك فى المؤتمر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور حسام بدراوى وأحمد الجيوشى نائب وزير التعليم وعبيد صالح رئيس جامعة دمنهور واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الأحزاب إلى جانب أكثر من 500 شاب وفتاة من أبناء محافظة البحيرة تم اختيارهم عن طريق التقدم والتسجيل للمؤتمر من خلال التسجيل الإلكترونى.

وتدور محاور المؤتمر حول "تطوير وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية والهجرة غير الشرعية وتشغيل الشباب والتمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة وفرص الاستثمار، والإعلام والصحافة والخطاب الدينى وتأثيرهم على وعى الشباب، والمشاركة السياسية ودور الشباب فى المحليات والعمل التطوعى.