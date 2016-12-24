الداخلية: ضبط مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بسوهاج

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية تمكن مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج من ضبط شخصين قاما بإدارة مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط بحوزتهما 550 قرص مخدر.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وتم ضبط "عماد ع.ع" و"جورج ع.ع" .



> وتبين أنهما القائمين على إدارة المركز، كما تم ضبط 5 أشخاص داخل المركز لتلقى العلاج ، و550 قرص مخدرمختلف الأنواع، ومبلغ مالى 35,300 جنيه،و 33 بطاقة رقم قومى خاصة بالنزلاء، و4 هواتف محمول و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.