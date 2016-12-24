اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بجزيرة الطوابية بقنا

وقعت اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بجزيرة الطاوبية، التابعة لقرية أولاد عمرو بمحافظة قنا، ما تسبب فى منع المواطنين من الخروج من منازلهم بسبب حدة الاشتباكات.

وأفاد مصدر أمنى لـ اليوم السابع" بأن خلافات ثأرية بين عائلة العطيات والحرادنة بجزيرة الطوابية وقعت منذ عدة أشهر، سقط خلالها قتيل، ورفضت العائلة الأخرى قبول الصلح، وأن أطراف العائلتين يتبادلون إطلاق النار منذ فترة بعيدة، ثم تجددت الاشتباكات مرة أخرى فجر اليوم.

وقال أحد شهود العيان، إن إطلاق النار لم يتوقف منذ أكثر من 4 ساعات، وأن العائلات رفضت خروج الأطفال للمدارس اليوم بسبب حدة الاشتباكات بين الطرفين، وأن الأجهزة الأمنية دفعت بقوات للسيطرة على الموقف.