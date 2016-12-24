الداخلية: ضبط هارب من سجن وادى النطرون

كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالمنوفية بالاشتراك مع أمن البحيرة ضبطت أحد الهاربين من سجن وادى النطرون فى يناير 2011.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالمنوفية مفادها تواجد "مسعود ع.م"بقرية شما بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.. هارب من سجن 440 بوادى النطرون خلال أحداث يناير 2011 من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكام جنائية بالسجن المؤبد فى قضايا "شروع فى قتل، سلاح، قتل عمد"و إتهامه فى واقعة مقتل المواطن محمد عيسى العليمىمقيم بقرية شما بدائرة مركز شرطة أشمون- إثر إصابته بعدة طلقات نارية.. من محل إقامته إلى مدينة الدلنجات بالبحيرة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تم إستهداف المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة حيث أسفرت إحداها عن ضبطه.. وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية "مزورة" و بمواجهته إعترف بحيازته لتحقيق الشخصية لإستخدامها فى هروبه من الملاحقات الأمنية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.