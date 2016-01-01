السياحة الألمانية تعود لشرم الشيخ بخمس رحلات أسبوعيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة ألمانية قادمة من مطار ميونخ الي شرم الشيخ ، وعلى متنها ١٤٦ راكبا ، بعد توقف أكثر من عام ، بسبب حادث الطائرة الروسية والتي سقطت بمنطقة “الحسنة” في العريش اخر اكتوبر ٢٠١٥ .

صرحت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي ان المطار استقبل طائرة شركة “فلاي ايجيبت” القادمة من مطار ميونخ الدولي ، وعلى متنها ١٤٦ راكبا ، واضافت المصادر ان الشركة سوف تقوم بتشغيل ٥ رحلات أسبوعيا من ميونيخ الي شرم الشيخ .

وقالت المصادر انه تم استقبال الرحلة الألمانية باحتفالية كبيرة داخل المهبط ، حيث قامت سيارات المطافئ باستقبالها بمدافع المياه وهو الإجراء المتبع في استئناف الرحلات او افتتاح خط جديد ، واشارت المصادر الي ان فرق العلاقات العامة قامت باستقبال السياح الألمان بالورود وتم الاشراف علي إنهاء اجراءات وصولهم داخل صالة الوصول الدولي .