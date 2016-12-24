الطرق الصحيحة لتطبيق مكياج الغليتر قبل العام الجديد

تعتبر المستحضرات البراقة أساسية لمكياج السهرات، لكن طريقة استخدامها دقيقة وتحتاج إلى نصائح واضحة. تابعي النقاط التالية التي تساعدك على تطبيق المستحضرات البراقة:



1. بريق الحاجبين:

-ضعي كريم الأساس لتوحيد لون وجهك، ثم ارفعي وجنتيك بالبودرة.

- حددي حاجبيك بشكل طبيعي يقتصر على ملء الفراغات.

-وبعدها، استخدمي الفرشاة المشطوبة واغمسيها بالسائل الشفاف اللاصق الذي يرتكز على الماء وطبقيه مباشرة تحت الحاجب متبعة شكله الطبيعي.

-طبقي البريق بنفس الفرشاة المدببة على طول مكان تطبيق السائل في الخطوة الأولى.

- كرري الخطوات السابقة على الحاجب الآخر.

- ضعي طبقة من الماسكرا.

-طبقي أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

-ضعي الهايلايتر فوق قوس الحاجب.

2. مكياج عيون القطة اللامعة:

- أسسي بشرتك بكريم أساس يخفي كل العيوب، ثم استخدمي بودرة الوجه على منطقة T لمنعها من اللمعان.

- طبقي على الجفن الثابت ظلال عيون بلون طبيعي قريب للون بشرتك لكن لامع.

- أما بالنسبة للجفن المتحرك فننصحك بإشراقه بظلال العيون اللامع بألوان جريئة، مثل الذهبي، الكحلي، الأسود، الزيتي أوالرمادي.

- استخدمي فرشاة مكياج مدببة، وحددي بعناية العيون بأيلاينر أسود كريمي. بدءاً من وسط العين، ثم اسحبي طرف الفرشاة للخارج باتجاه الزاوية الخارجية من العين، لتأثير عين القطة.كما يمكنك سحب الخط الداخلي للحصول على رسمة فريدة.

- طبقي خطاً سائلاً لامعاً فوق خط الأيلاينر. حدديه خارج خط الرموش السفلى ومديه ليحاكي شكل عين القطة .

- انتقلي إلى الجفن السفلي وحددي طول خط الرموش بالأيلاينر اللامع.

- استخدمي أحمر الشفاه باللون التوتي فهو الأفضل لهذا الشكل من المكياج.

ملاحظة: إذا دمعت عيناك أو أصبحتا حمراوين عند تطبيق الغليتر دعيهما قليلاً لتهدآ، ولكن إذا أصبحت البشرة تحت العين حمراء وشعرت بحكة فعليك تنظيف البريق على الفور.