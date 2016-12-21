خاص "سيدتي نت": أكثر المقالات الجمالية قراءة للعام 2016

تتنوع الموضوعات الجمالية التي ننشرها على موقع "سيدتي نت" من مكياج، تسريحات شعر، عناية بالبشرة أظافر وعطور. إلا أن نسبة متابعة القراء تختلف من فكرة إلى أخرى. جمعنا لك في هذا الموضوع المقالات التي حصلت على أعلى نسبة قراءة للعام 2016:



للنساء فقط... وصفة الشبّة لتضييق المهبل

تعدّ "الشبّة" أو حجر الشب، من ضمن الأحجار الملحية الطبيعية وتُعرف باسم "شب الفؤاد". وتتواجد عند العطارين. من أبرز فوائدها، أنها تساعد على تضييق المهبل بشكل طبيعي.

طريقة استخدامها:

1- اسحقي "الشبّة" واخلطيها بالماء للحصول على مزيج متجانس. استخدمي المحلول كغسول مهبلي. بإمكانك إضافة عصير الليمون أو العسل إلى المزيج.

2- يمكنك أيضاً استخدام بودرة "الشبّة" عن طريق وضع كمية قليلة مباشرة على المهبل، تحديداً قبل العلاقة.ما يشدّ المهبل بشكل سريع.

تُعتبر"الشبّة" مطهراً رائعاً، كما أنها تشدّ عضلات الرحم ولها مفعول سحري في تضييق الرحم عند استخدامها صباحاً.



مفاجأة: هذه أسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء

إنه الفازلين، الكريم الزيتي الذي له فوائد تجميلية عديدة، وها هو يثبت فاعليته في موضوع إزالة الرؤوس السوداء.

تابعي الخطوات:

•ضعي الفازلين على إصبعك وافركي منطقة أسفل الأنف جيداً.

•استخدمي قطعة من النيلون، وضعيها على أنفك لمدة 5 دقائق.

•بعد ترطيب المنطقة جيداً وتفاعل الفازلين مع البخار، الذي يتراكم داخل النيلون، يمكنك إزالة هذا الأخير.

•انزعي الفازلين بواسطة منشفة نظيفة.

•لفّي شاشة معقّمة على إصبعك، وابدئي بالضغط على الرؤوس السوداء من الأسفل إلى الأعلى.

•كرري هذه العملية عدة مرات للتخلص من كلّ الرؤوس السوداء.

•بعد الانتهاء، ضعي كريم الترطيب الخاصّ بك.



فوائد الزنجبيل واليانسون للتخلص من تجاعيد العينين

.شرب الزنجبيل واليانسون: احرصي على تناول كوب من الزنجبيل أو اليانسون يومياً لنعومة ونضارة بشرتك من الداخل والخارج أيضاً.

2.اشربي اللبن خالي الدسم ليمدك بالكالسيوم وفيتامين (د) الذي يزيد من نضارة البشرة ويقلل التجاعيد.

3.قللي من السكريات، فهي تزيد من ظهور التجاعيد المبكرة المقلقة للكثير منا.

4.اشربي الماء بكثرة بمعدل لترين من الماء يومياً على الأقل للحفاظ على رطوبة بشرتك والتخلص من السموم المتراكمة في جسمك.

4 عطور مثيرة تدفع زوجك إلى الجنون

هل تبحثين عن جو رومانسي مميز تأسرين فيه قلب زوجك وتعيشين معه ليلة كالأحلام؟ لا تبحثي كثيراً عن الطريقة، فـ"سيِّدتي نت" سيقدمها لك على طبق من ذهب، كل ما عليك فعله هو اختيار أحد هذه العطور الجذابة الرائعة لتأسري قلب زوجك وتدفعيه إلى الجنون بك.

إليك أبرز هذه العطور الجديدة التي ستثير زوجك في الحال



أسوأ مكياجات النجمات العرب للعام 2016، بالصور

تعرف النجمات العرب بحبهن للمكياج على اختلاف أشكاله، وغالباً ما يجرّبن أجدد الصيحات والابتكارات من المكياج الناعم بالألوان الترابية إلى المكياج الجريء بألوان الغليتر. إضافة إلى تطبيق طرق جديدة في رسم الأي لاينر وتكبير العين. حتى أن المكياج العربي انتشر بكثافة وأصبح موضة معتمدة في كل دول العالم.

ولكن، في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الصور المنشورة على انستقرام، تقع النجمات في فخ " الإطلالة غير الناجحة"، ولا سيما بالمكياج الذي إما يبرز عيوب الوجه أو يشوّه النجمة.



الفوتوشوب يفضح هوس النجمات بالخصر الرفيع

توحدت مقاييس الجمال إلى درجة أصبحت النجمات والنساء متشابهات. فإذا لم يكن المعيار الجمالي متوفراً في الواقع، يحاولن تحقيقه بالفوتوشوب من خلال التعديل بالصور.

خصر نحيف، شفاه كبيرة، عيون ملونة، وجه منحوت،بشرة لامعة، حواجب متساوية، صدر كبير، مؤخرة ممتلئة. كل هذه المفاهيم وحّدت الجمال وإذا فقدت السيدة أحد هذه المقومات أُبعدت عن عرش الجمال، ولا سيما في عالم الفن والمشاهير وصور انستقرام.

حتى أن بعض الصور تثبت اعوجاج الباب، أو الأثاث خلف كل نجمة أو حتى تغيراً بالشكل الطبيعي لمفاصل وعظام الجسم.