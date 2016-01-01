بالفيديو.. الشرقية للدخان : لازيادة في أسعار السجائر.. ومايدور “إشاعات”

قال محمد عثمان هارون رئيس شركة ايسترن كومباني ” الشرقية للدخان”، أن الفترة المقبلة لازيادة في أسعار السجائر، مؤكدًا أن الإشاعات التي خرجت الفترة الماضية والخاصة بزيادة أسعار السجائر إشاعات مغلوطة وغير صحيحة.

وأضاف هارون في مداخلة تليفونية لبرنامج ” حواديت بلدنا” والذي يقدمه الإعلامي أيسر الحامدي علي قناة الحدث اليوم، أن الشركة تعد المورد الثاني في الدخل القومي للخزانة العامة، مضيفًا إلى أن هناك خطط تطوير للشركة في الفترة المقبلة.

وأشار هارون، إلى أن الشركة ارباحها جيدة، بسبب الخطط والاستراتيجيات ويأتي أبرزها عدم رفع الأسعار رغم تحرير سعر الصرف، مؤكدًا إلى أننا نسقنا العمل مع الوزارة والشركة القابضة.