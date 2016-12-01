بالصور .. إزالة التعديات أمام الكنائس والمطرانيات بالمنيا

تستمر الوحدات المحلية في المنيا بالتعاون مع قوات الأمن، في إزالة جميع التعديات والمخالفات وضرورة عدم تواجد الباعة الجائلين بنطاق المطرانيات والكنائس لتفعيل دور الحرم الأمن، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام الدين البديوى، محافظ المنيا، واللواء فيصل دويدار مدير أمن المحافظة.

وقامت شرطة المرافق بإزالة جميع التعديات أمام جميع الكنائس ومطرانيات المحافظة، حيث لاحظ ”دويدار”، أثناء تفقده لقوات الأمن الكائنة على المطرانيات، بوجود العديد من الباعة الجائلين حول الكنائس، مما يؤثر على تأمين الكنائس من قبل قوات الأمن.

وأمر “دويدار”، بتزويد صدادات من إدارة مرور المنيا مكان إزالة التعديات لعدم تكرار المخالفة ولعدم تواجد سيارات أو دراجات بخارية في النطاق الأمن.