لأول مرة من 10 سنوات ..«شباب الأعمال» يمثل مصر بمنتدي الأعمال المصري الأوكراني

شاركت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في فعاليات منتدى الاعمال المصري – الأوكراني بأوكرانيا، حيث تم عقد جلسة نقاشية مع رجال الأعمال والصناعة وممثلى الشركات المصريين ، بهدف تقييم أعمال المنتدى ومتابعة نتائجه وتعزيز التنسيق بين السفارة، ورجال الأعمال المصريين المشاركين فى أعمال المنتدى.

وقد ناقش رجال الأعمال تفصيلاً لنتائج المشاورات القطاعية مع نظرائهم الأوكرانين، وملامح الخطوات المستقبلية فى متابعة الموضوعات قيد المناقشة، كما أكد المشاركون أهمية تكثيف جهود الترويج للمنتجات المصرية لزيادة وتوسيع نطاق الصادرات المصرية للسوق الأوكرانى، بما فى ذلك المشاركة في المعارض التجارية التي تستضيفها أوكرانيا لفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الأوكرانية وبحث إمكانات التعاون المتاحة معها.

من جانبه قال أحمد مشهور رئيس الجمعية، أنه انطلاقاً من حرص رجال الأعمال المصريين على تعزيز التعاون مع أوكرانيا، فأنهم سيسعون خلال المرحلة المقبلة على المزيد من التفاعل مع الشركات الأوكرانية التى يرى وجود فرص للتعاون معها تتسق مع الأولويات المصرية.

وأكد مشهور، إلى أن الجانب الأوكراني ناقش فرص الاستثمار في عدد من القطاعات والتي جاء علي رأسها المواد الغذائية ” الألبان”، والأخشاب، والمعدات الزراعية، والمخلفات الخطرة، والغزل والنسيج، بالإضافة إلى أن الجانب الأوكراني أكد علي رغبته بالتصنيع المشترك والتعاون بين الجانب الأوكراني ووزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنسيق لقاء بين الجانب الأوكراني ومسئولي الإنتاج الحربي في أقرب وقت.

من ناحية آخري أستقبل وفد شباب الأعمال بأكورانيا، السفير حسام الدين علي، فيما أثني سفير مصر بأوكرانيا جدية ونوايا الوفد المشارك في فاعليات المنتدي والتي تعتبر المشاركة الرسمية الأولي لمجتمع الأعمال المصري خلال فعاليات المنتدى.

وأكد سفير مصر بأوكرانيا، حرص السفارة فى كييف على تقديم كل سبل الدعم لقطاع التجارة والصناعة المصرى وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرجال الأعمال والشركات المصرية عن فرص التعاون والاستثمارات الواعدة فى السوق الأوكرانى من أجل تعزيز علاقات التعاون المصرى الأوكرانى فى مجال التبادل التجارى والاستثمار بما يحقق المنفعة المشتركة للدولتين الصديقتين.

من ناحيته أكد جمال العجيزى، رئيس مجلس الأعمال المصرى – الأوكرانى، أن منتدى الأعمال قد وفر فرصة جيدة لإرساء علاقات تعاون مباشرة مع الشركات الأوكرانية، مشيراً إلى أن لقاءات رجال الأعمال مع ممثلي الشركات الأوكرانية عكست وجود آفاق للتعاون بين مصر وأوكرانيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأسفرت عن التوصل لتفاهمات مبدئية مع دوائر الأعمال الأوكرانية لتحديد واستكشاف عدد من مجالات التعاون الواعدة.

وأكد العجيزي، أن شباب الأعمال تشارك لأول مرة منذ 10 سنوات بوفد رسمي من مجتمع الأعمال في زيارة لأوكرانيا بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في خطوة مهمة تحسب لشباب الأعمال.

شارك في اللقاء 13 شركة مصرية من أعضاء الجمعية، وممثلين عن 80 شركة أوكرانيه لبحث التعاون المشترك في الفترة المقبلة، في عدد من القطاعات التي جاء علي رأسها السياحة والتجارة والتعاون العلمي، فيما ضم وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الأمين العام للجمعية محمد طيرة، وجمال أبو علي عضو مجلس الإدارة، والمهندس شريف عبد المطلب رئيس لجنة الصناعة ومنسق زيارة أوكرانيا، ومحمد مهدي رئيس لجنة التجارة، وإسلام نجيب، وعمرو عبده وشادي جابر، وأحمد عرفة، ومحمد عبد الرحمن أعضاء الجمعية.

وشارك في المنتدي 130 شخصية حكومية وإعلامية ودبلومسين ورجال أعمال وممثلين عن الصناع، بالإضافة إلى اولغا تروفيمسيڤا، نائب وزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، والسيد هينادى شيزكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة الاوكرانية، وجمال العجيزى رئيس مجلس الأعمال المصرى – الأوكرانى، وشريف شافعى ممثل وزارة الإستثمار المصرية.

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