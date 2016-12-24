ضبط 3 قطع حشيش و2300 قرص مخدر بحوزة 4 أشخاص فى حملة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، فى حملة أمنية مكبرة، حيث تم ضبط 3 قطع حشيش بحوزة فلاح، و2300 قرص مخدر بحوزة 3 آخرين، وتم تحريز المضبوطات، وتحررت بها المحاضر رقم 1308 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2016 م، والمحضر رقم 1696 جنح لعام 2016، والمحضر رقم 1660 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2016، وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطارا أمنيا إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط "رمضان .ع " 23 سنة فلاح، مقيم الفرافرة، وسبق اتهامه فى قضايا وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، حيث اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

كما تم ضبط كلا من "تامر، م" عاطل ومقيم بالخارجة، وبصحبته "محمد ، ف" حارس بإحدى المصالح الحكومية وبحوزتهما 2000 قرص مخدر، ومبلغ مالى بإجمالى 1180 جنيها، وهاتفين محمول، وضبط "عبد العزيز. ع" عاطل، مقيم بمدينة موط وبحوزته 300 قرص مخدر ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.