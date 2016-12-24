السيطرة على حريق بمجلس مدينة طوخ بسبب سوء الأحوال الجوية

القليوبية - خالدحجازى

سيطرت قوات الحماية المدينة بالقليوبية على حريق شب فى مجلس مدينة طوخ بسبب سوء الأحوال الجوية دون وقوع أى إصابات أوخسائر فى الأرواح وتم إخطار النيابة فتولت التحقيق.

كان المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز طوخ، تلقى بلاغا بنشوب حريق شب فى مجلس مدينة طوخ، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدينة وسيارات الاطفاء بقيادة العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى بعض المخلفات خلف خلف المبني الإداري للمجلس وامتدت النيرن إلى بعض أشجار النخيل وتم إخماد الحريق وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



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