السيسي: المياه المقدمة للمصريين آمنة تمامًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المياه التى تقدم للمواطنين آمنة تمامًا، وجميعها تحت سيطرة شركات وطنية وكذلك الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم السبت، التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش بالجيزة.

وأضاف السيسي: التوسعات تأتى نتيجة إجراءات من السبعينات لرؤية القوات المسلحة التصدى لمسائل وموضوعات تمس الأمن القومى المصرى، ويتطور بزيادة الطلب.

وتابع “وزارة الإسكان طالبت بزيادة لمجابهة التوسعات المستقبلية للمياه لـ15 سنة، وقولت بالافتتاح الجديد حيلبى كل مطالبنا”.

وشدد على أن تصدى القوات المسلحة لمثل تلك المشروعات لأنها تمس الأمن القومى وهو أحد مهامها الاسترتيجية.

وأكد السيسي، أن الجيش لا يعمل بمعزل عن القطاع المدنى وشركاته، ولديه عاملين مدنيين يقدروا بحوالى 50 ألف عامل مدنى بالقوات المسلحة.

وتابع: هذا الكلام يتم مراجعاته بالجهاز المركزى للمحاسبات، والقوائم المالية أى الضرائب الخاصة بالمشروعات كذلك يعنى محدش مميز عن حد.