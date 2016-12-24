مباحث الآداب تضبط كمية كبيرة من الخمور والبيرة داخل محل بدون ترخيص بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث الآداب، فى ضبط صاحب محل خمور بمنطقة النزهة، لقيامه ببيع خمور ومشروبات كحولية بدون ترخيص، وتم ضبط 174 زجاجة خمور، و1223 عبوة بيرة، وجميعها مجهولة المصدر، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط إدارة حماية الآداب العامة، معلومات مفادها أن "أشرف م ا" صاحب محل بمنطقة النزهة، يقوم ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بالمحل، بدون ترخيص، وأن "خالد ج ع" 50 سنة، محاسب، يقوم بإدارته لصالح الأول.

ومن خلال التحريات أمكن التأكد من صحة المعلومات، فتم استهدافه بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب، وأسفرت عن ضبط "خالد ج ع" مدير المحل، وعثر بداخل المحل على كمية من زجاجات الخمور، عبارة عن 9 كراتين زبيب بلوناكى، و15 زجاجة نبيت أباركيه، و زجاجات فيلمونت، و8 زجاجات نبيت أولد ستاج، و12 زجاجة نبيت أوبوليسك، و5 زجاجات نبيت جراند ماركيز، و8 زجاجات جين بتلرز، و10 زجاجات نبيت أيام، و22 كرتونة زجاجات هنيكن، و6 كراتين كانز هنيكن، و6 كراتين زجاجات ماستر، و17 كرتونة كانز ستيلا، بإجمالى 174 زجاجة خمور و1223 عبوة بيرة، وجميعها مجهولة المصدر، ومبلغ 4450 جنيها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المحل لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص لصالح مالكه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.