السيسي: مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد المصرى تمثل 1.5% لـ2% فقط

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا صحة لما يتردد حول حجم اقتصاد القوات المسلحة، مؤكدًا انه ليس كما يقال بأنه يمثل 20% أو 50% من الاقتصاد المصرى، معلقا: “هذا الكلام غير صحيح.. بس أتمنى”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات، اليوم السبت: “اتقال خلال الفترة الماضية إن حجم اقتصاد القوات المسلحة 20% و50 % وأتنمى، وإحنا عارفين يعنى إيه الاقتصاد المصرى، والقوات المسلحة يعنى الدولة وياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من الاقتصاد، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يحدث، وإحنا ماعندناش حاجة نخبيها”.

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: “لو فيه حاجة زى كده هأقول، وأنا اتعودت معاكم إن أكون راجل صادق وشفاف وأمين، ولازم أصحح كل حاجة، وحجم اقتصاد القوات المسلحة 1.5% إلى 2% من حجم الاقتصاد”.

وأكد الرئيس حرصه على تشجيع القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد، قائًلا: “نتمنى أن يكون هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص وأنا بشجعه، لو تعرفوا حجم الدعم وتخفيف الإجراءات وزيادة الحوافز للمستثمرين كنتوا تتأكدوا إن احنا عاوزين كل الناس تشارك معانا، فالناتج المحلى بتاعنا المفروض يكون 30% و 40% تريليون جنيه، وهذا لن يتحقق إلا من خلال القطاع العام والقطاع الخاص”.