اليوم.. نهائى بطولة كمال الأجسام الدولية باستاد القاهرة

كتب ياسمين يحيى وأحمد طارق

تختتم اليوم فعاليات بطولة أحمد على الدولية لكمال الأجسام، والتى بدأت فعالياتها بالصالة المغطاة باستاد القاهرة يوم 22 من الشهر الجارى، بمشاركة ما يقرب من 1000 مشترك.

أقيمت خلال اليوم الأول من البطولة عملية الميزان لكل فئات البطولة، كمال الأجسام والقوة البدنية، بالإضافة إلى الفيزيك، بينما انطلقت المنافسات أمس، وأجريت تصفيات على اللاعبين، لاختيار المقرر خوضهم المنافسات النهائية اليوم.

شهدت البطولة حشدا جماهيريا كبيرا وصل إلى حضور 10 آلاف مشجع، وتشجيعا مثاليا أضفى حالة من الحماس لدى المتنافسين، بالإضافة إلى تواجد البطل العالمى الشحات مبروك، والذى يقوم بإلقاء محاضرات على المشاركين فى كيفية الوصول إلى العالمية وتحذيرهم من تناول المواد المنشطة وخطورتها على جسم الإنسان.

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة مبلغا يصل إلى 100 ألف جنيه قيمة جائزة بطل الأبطال خلال المنافسات.