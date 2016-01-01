السيسى يطلب تقريرًا عن حالة محطات الصرف فى 3 محافظات قبل الأمطار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية وجامعة عين شمس والرقابة الإدارية، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة محطات الرى والصرف فى الإسكندرية والبحيرة والغربية بعد النوة التى حدثت العام الماضى.

ووجه الرئيس السيسى، خلال كلمته بافتتاح توسعات جديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، اليوم السبت، بتقديم تقرير خلال 15 يومًا من الآن عن حالة هذه المحطات واستعداداتها.. قائلًا:”احنا صرفنا وأتحط مليار جنيه من صندوق تحيا مصر تحت ذمة هذا المشروع لصالح وزارة الإسكان والرى”.