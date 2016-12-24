"ArabIdol": صدمة بخروج بعض المشتركين ومصيرهم بيد لجنة الحكم

شكلت حلقة النتائج قبل الإنتقال إلى المرحلة الأخيرة من برنامج "أراب أيدول" صدمة للجمهور بسبب خروج بعض المشتركين وتأهل البعض ، فهناك من استطاع ان يحجز له مكاناً بينما البعض الآخر سينتظر حلقة اليوم ومصيره سيكون معلقاً بيد لجنة الحكم حيث سيختار كل عضو الصوتين الأقرب إلى قلبه وبعدها يختار صوت واحد ليتأهل للمراحل القادمة.

ولا شك أن ما حصل الليلة أثار بلبة على مواقع التواصل الإجتماعي لاسيما المشترك المصري محمد حسين الذي تفاجأ كثيرون بعدم تأهله ويتوقع ان يقع اختيار نانسي عجرم عليه ومن ثم ينضم لزملائه كونه الأقرب إلى قلب نانسي. كما شكل عدم تأهل الجزائرية كاميليا ورد غضب من قبل جمهورها وراحوا يوجهون الشتائم للفنانة أحلام وللبرنامج معتبرين انه من الظلم أن تكون كاميليا خارج المنافسة.

كذلك شكل جمهور الفلسطيني شادي دكور حملة واسعة على البرنامج معتبرين أنه من الأصوات التي تستحق البقاء ومن المؤكد أن شادي يملك فرصة التأهل أكثر من غيره نظراً للشعبية التي يحظى بها عبر السوشيال ميديا.

لازال البرنامج في عرض الحلقات الأولى ولم يتسن بعد للجمهور حفظ المشتركين بانتظار أن يصبحوا 12 مشتركاً ويغني كل شخص لوحده مع الفرقة الموسيقة، عندها سيظهر القوي من الضعيف. ولا شك أن الحلقات القادمة ستحمل حماساً أكثر لأن المنافسة ستزيد بين المشتركين والكل سيسعى لإثبات نفسه كي يحصل على لقب الموسم الرابع من "اراب أيدول".

حلقتان من النتائج تمّ تسجيلهما مسبقاً لارتباط الفنانين بحفلات الميلاد وحفلات رأس السنة، وكانت قد تسربت بعض الأسماء عن خروج وبقاء بعض المشتركين قبل عرض الحلقة، وفي الأسبوع القادم سيكون هناك عرض "Best Off" عما سبق لينطلق البرنامج بقوة أكثر في مطلع العام 2017.

اللجنة لم تتدخل في الحلقة التي عرضت الليلة بأي شيء وتركت الخيار للجمهور، ولكن في حلقة النتائج الأخيرة سيكون على عاتقها اختيار من بنظرها يستحق الإستمرار للمنافسة على اللقب، وبالطبع ستكون اللجنة عرضة للهجوم من قبل الجمهور المتابع للبرنامج في حال لم يجد النتيجة عادلة.