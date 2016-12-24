ضبط محامى قبل ترويجه 1000 قرص مخدر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة مخدرات الزقازيق، اليوم السبت من ضبط محامي قبل ترويجه كمية من العقاقير المخدرة بدائرة مركز الزقازيق، وتولت النيابة العامة التحقيقات برئاسة محمد علام مدير النيابة وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد قيام مأمورية من ضباط مكافحة مخدرات الزقازيق برئاسة الرائد محمد غنيمي وبرفقته الرائد أحمد حبشي والرائد أحمد فخري العزازي، برئاسة العقيد مجدي سلامة رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، بناء علي تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، من ضبط "ج أ ع " 27 سنة محامي حر ومقيم دائرة مركز منيا القمح وبحوزته 1000 قرص من عقار التراماجاك ومبلغ أثناء تواجده بالقرب من المدرسة الإنجليزية بدائرة مركز الزقازيق وتم التحفظ علي المضبوطات.