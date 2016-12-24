﻿
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن حول النشاط الاستيطانى

البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن حول النشاط الاستيطانى

24 ديسمبر اليوم السابع الشرق الاوسط 0 68

[المحتوى من اليوم السابع]

/
الرابط المختصر
عيون

>(أ ش أ)

رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى بقرار مجلس الأمن الذى اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولى وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف رئيس البرلمان العربى - فى بيان اليوم - أن القرار الأممى يعتبر خطوة مهمة فى طريق إعادة الحق للشعب الفلسطينى المظلوم، وأن نضاله بدأ يحصد ثماره.

ودعا رئيس البرلمان العربى، مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة الضغط على الكيان الصهيونى لتطبيق هذا القرار وباقى القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربى الفلسطينى حقوقه المسلوبة؛ ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.


>

التعليقات

إعلانات

أعلن معنا

أحدث الفيديوهات

إعلانات

أعلن معنا

إعلانات

أعلن معنا