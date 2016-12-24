للأمهات.. مقياس التوحد يتكون من 10 مؤشرات أشهرها "انطوائى"

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تزداد حدة مشكلة مرض التوحد عند الأطفال بسبب الاكتشاف المتأخر، نظرًا لعدم وعى الأم بالأعراض التى يمكنها كشف حقيقة الاضطراب فى مراحله الأولى، لذا ينبغى التعرف على المؤشرات جيدًا حتى يتم علاج الوضع فى بداياته بدون الدخول فى مشاكل أكبر.

الدكتورة هبة العيسوى، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس أوضحت المؤشرات التى يمكن من خلالها اكتشاف "اضطراب التوحد" الذى يظهر عادةً عند الأطفال بدءًا من عمر سنتين ويؤثر على نمو الطفل وتطوره من حيث اللغة وكيفية التحدث، فيما يلى:

1- عدم قدرته على تقليد الحركات التى يقوم بها المحيطون به

2- عدم القدرة على النظر فى عيون من يتحدث إليه

3 - تأخر حديثه واعتماده على لغة الإشارة بدلاً من الكلمات التى اكتسبها من قبل

4- عدم الإشارة بإصبع السبابة عند الحديث.

5- زيادة نشاط حركته بصورة غير طبيعية

6- عدم مشاركة الأطفال الألعاب الجماعية ولكن قد يجرى معهم فى ألعاب الجرى

7 - عدم مشاركته فى ألعاب التفكير

8- عدم قدرته على استبدال قدمه أثناء ركوب الدراجة، ولكنه يستطيع ركوب الاسكوتر

9- يفضل الانطواء وهنا يظن غالبية الأهل أنه طفل خجول لكنه من المؤشرات الأولية للتوحد

10- يكرر الكلمة التى استمع إليها عدة مرات متتالية مثل "لعبة لعبة لعبة"